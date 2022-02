4 фев 2022



Новое видео MONUMENTS



MONUMENTS выпустят новую работу, получившую название In Stasis, 15 апреля на Century Media. В качестве гостей в записи альбома принимали участие Neema Askari (Form Subtract, ex Fellsilent, ex-Monuments), Spencer Sotelo (Periphery, King Mothership) и Mick Gordon (DOOM, Prey, Killer Instinct).



Трек-лист:



“No One Will Teach You” (feat. Neema Askari)

“Lavos”

“Cardinal Red”

“Opiate”

“Collapse”

“Arch Essence” (feat. Spencer Sotelo)

“Somnus”

“False Providence”

“Makeshift Harmony”

“The Cimmerian”



Видео на “Cardinal Red” доступно для просмотра ниже. http://www.thisismonuments.com/







