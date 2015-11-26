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Cobra the Impaler

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Новое видео COBRA THE IMPALER



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“Scorched Earth”, новое видео группы COBRA THE IMPALER, в состав которой входит бывший гитарист ABORTED Tace DC (Thijs De Cloedt), доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Colossal Gods”, выход которого намечен на 25 февраля на Listenable Records.

Трек-лист:

1 Colossal Gods 05:27
2 Blood Eye 05:20
3 Tempest Rising 05:30
4 Spirit Of Lyssa 06:08
5 Scorched Earth 05:04
6 Spawn Of The Forgotten 05:15
7 Demigods 05:07
8 Mountains 05:40




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