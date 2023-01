сегодня



Новое видео COBRA THE IMPALER



"Spirit Of Lyssa", новое видео группы COBRA THE IMPALER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Colossal Gods:



Трек-лист:



1 Colossal Gods 05:27

2 Blood Eye 05:20

3 Tempest Rising 05:30

4 Spirit Of Lyssa 06:08

5 Scorched Earth 05:04

6 Spawn Of The Forgotten 05:15

7 Demigods 05:07

8 Mountains 05:40







просмотров: 194