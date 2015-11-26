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Новый альбом ANALEPSY выйдет весной



ANALEPSY выпустят новую работу, получившую название “Quiescence”, четырнадцатого апреля на Miasma Records, а виниловая версия будет выпущена 27 мая на Agonia Records. В качестве гостей в записи материала принимали участие Ricky Myers (SUFFOCATION , DISGORGE ), Angel Ochoa (CEPHALOTRIPSY, DISGORGE, ABOMINABLE PUTRIDITY, CONDEMNED ) и Wilson Ng ( FACELIFT DEFORMATION , VERMICULAR INCUBATION ).





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