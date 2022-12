сегодня



Новое видео ANALEPSY



"Edge Of Chaos", новое видео группы ANALEPSY, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Quiescence", выпущенного 15 апреля на Miasma Records и Vomit Your Shirt на CD, кассете и в цифровом варианте, и 27 мая на Agonia Records на виниле. В качестве гостей в записи материала принимали участие Ricky Myers (SUFFOCATION , DISGORGE), Angel Ochoa (CEPHALOTRIPSY, DISGORGE, ABOMINABLE PUTRIDITY, CONDEMNED) и Wilson Ng (FACELIFT DEFORMATION, VERMICULAR INCUBATION).



Трек-лист:



"Locus Of Dawning"

"Impending Subversion"

"Elapsing Permanence" (featuring Wilson Ng)

"Accretion Collision"

"Stretched And Devoured" (featuring Angel Ochoa)

"Converse Condition"

"Fractured Continuum"

"Spasmodic Dissonance" (featuring Ricky Myers)

"Edge Of Chaos"

"Quiescence" (Instrumental)







+0 -0



просмотров: 161