WILDSTREET выпустят новый синглы зимой



WILDSTREET сообщили о том, что 15 февраля состоится выход двух синглов — "One Tattoo" и "Born To Be (RLK)". Оба трека выходили в 2014 году на релизе под именем "Rave La Kill".







