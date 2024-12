сегодня



Компиляция от WILDSTREET



Eonian Records сообщили о заключении контракта с WILDSTREET и вслед за переизданием первых двух альбомов, выпустят двойную компиляцию Origins:



Origins 1

"Wanna Get It On" (Stadium Mix)

"Hard On You"

"For So Long"

"Soldier Of Love"

"Midnight Gypsy"

"Open Up Your Eyes"

"The Fist Of Fury"

"All The Young Dudes"

"Soldier Of Love" (Acoustic 2009)

"Bach Invention 13"



Origins 2

"Shake It"

"Poison Kiss"

"Cocked & Ready"

"Hot Lixx"

"Can't Stop The Rock"

"Easy Does It"

"Wanna Get It On" (Live)

"Moonlight Sonata" (2016)

"Raise Hell" (2017 WS III)







