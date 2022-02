6 фев 2022



Новый релиз DISINTER доступен для прослушивания



“Demolition”, новый релиз группы DISINTER, доступен для прослушивания ниже. Это компиляция трёх демо-записей:



Demo I – 2019:

01. Demolition Of The Mind

02. Dead Inside

03. Disinter



Recorded @ Iron Hand Audio

Engineered by Dan Klein – January 2019



Demo II – 2020:

01. Red Queen

02. The Hell We’ve Become

03. Demonic Portraiture



Recorded @ Belle City Sound

Engineered by Chris Wisco – 2020



Demo III – 2021:

01. Reanimate The Ravenous

02. The Curse Of Eternal Night

03. Breaker Of Bones

Disinter - Demolition by Pest Records





