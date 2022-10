сегодня



DISINTER опубликовали официальное видео с текстом к новому треку “Cold Cell Torture”, который взят из выходящего 14 октября альбома “Breaker of Bones”.



Трек-лист:



1. Corrode Into Nothing

2. Breaker of Bones

3. IDLH

4. Assertation of Belief

5. Curse of Eternal Night

6. Cold Cell Torture

7. Red Queen

8. Bring All of Hell

9. Destroyed by Hate

10. Silent Manipulation







