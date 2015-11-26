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Ultima Grac

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Страна
JapanЯпония
Стиль
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4 фев 2022 : 		 Anette Olzon в ULTIMA GRAC
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Anette Olzon в ULTIMA GRAC



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Группа ULTIMA GRAC, основанная клавишником GALNERYUS и ALHAMBRA Yuhki, выпустит дебютную работу шестнадцатого марта. В состав коллектива также входят участники ALHAMBRA Toshihiro Kajihara, барабанщик Hideki (также MAHATMA) и басист GERARD Atsushi Hasegawa. Ну а партии вокала для одиннадцати песен записала бывшая вокалистка NIGHTWISH Anette Olzon.



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