13 июл 2022



Новая песня ULTIMA GRACE



“Getting On With Life”, новая песня группы ULTIMA GRACE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома Ultima Grace, выпущенный в Японии 16 марта и выходящий в остальных странах девятого сентября.



“A Legend Begins”

“Getting On With Life”

“Cry For The Rain”

“Powers Of North And East”

“Beguile The Night”

“Ripples”

“Rise”

“Night Hunt”

“Double Caution”

“The Lost”

“Requiem”







