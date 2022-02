сегодня



Новый альбом KNIGHT & GALLOW выйдет весной



KNIGHT & GALLOW выпустят новую работу, получившую название "For Honor And Bloodshed", семнадцатого марта на No Remorse Records. За сведение материала отвечал Jeff Black, а мастеринг провёл Bart Gabriel.



Трек-лист "For Honor And Bloodshed":



01. Middle Earth

02. Men Of The West

03. Godless

04. Soul Of Cinder

05. Lord Of The Sword

06. God's Will

07. Stormbringer's Call

08. Blood Of Wolves

09. Black Swordsman





