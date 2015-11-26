Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SIX FEET UNDER: «Посмотрел я ваш круглый стол дэт-м... 129
*Новое видео KREATOR 62
*Вокалист EXODUS — о том, что значит быть настоящим металхэдо... 62
*METALLICA готовит бокс-сеты "Load" и "Reload" 52
*Вокалист KING'S X: «Согласно Библии, мужчина не должен ложит... 35
[= ||| все новости группы



*

Knight & Gallow

*
| - |

|||| сегодня

Новый альбом KNIGHT & GALLOW выйдет весной



*
zoom
*
* *
KNIGHT & GALLOW выпустят новую работу, получившую название "For Honor And Bloodshed", семнадцатого марта на No Remorse Records. За сведение материала отвечал Jeff Black, а мастеринг провёл Bart Gabriel.

Трек-лист "For Honor And Bloodshed":

01. Middle Earth
02. Men Of The West
03. Godless
04. Soul Of Cinder
05. Lord Of The Sword
06. God's Will
07. Stormbringer's Call
08. Blood Of Wolves
09. Black Swordsman



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 137

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом