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Новая песня KNIGHT & GALLOW
KNIGHT & GALLOW выпустят новую работу, получившую название "For Honor And Bloodshed", семнадцатого марта на No Remorse Records. За сведение материала отвечал Jeff Black, а мастеринг провёл Bart Gabriel.
Трек-лист "For Honor And Bloodshed":
01. Middle Earth
02. Men Of The West
03. Godless
04. Soul Of Cinder
05. Lord Of The Sword
06. God's Will
07. Stormbringer's Call
08. Blood Of Wolves
09. Black Swordsman
Композиция "Soul Of Cinder" доступна для прослушивания ниже.
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