Новая песня TÓMARÚM



"In this Empty Space", новая песня TÓMARÚM, доступна для прослушивания ниже. ЭТот трек взят из нового альбома "Ash in Realms of Stone Icons", выход которого намечен на четвертое мая. https://tomarum.bandcamp.com/releases







