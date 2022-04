сегодня



Новое видео TÓMARÚM



"Condemned to a Life of Grief", новое видео TÓMARÚM, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Ash in Realms of Stone Icons", выход которого намечен на четвертое мая.







