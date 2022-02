сегодня



Новый альбом WASTELAND VIPER выйдет весной



WASTELAND VIPER заключили контракт с лейблом Wormholedeath, на котором первого апреля в цифровом варианте и 27 мая на CD состоится релиз альбома Dead Men Tell No Tales:



"Overdrive"

"Black Snow"

"Dead Men Tell No Tales"

"Different World"

"Feeding The Madness"

"Too Blind To See"

"Nineteen-Fourteen"

"Live By The Day"

"Welcome To The Bar"

"Steed Of Steel"







+0 -0



просмотров: 97