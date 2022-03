сегодня



Новая песня WASTELAND VIPER



"Too Blind To See", новая песня группы WASTELAND VIPER, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Dead Men Tell No Tales", выход которого запланирован на 22 апреля на Wormholedeath.



Трек-лист:



"Overdrive"

"Black Snow"

"Dead Men Tell No Tales"

"Different World"

"Feeding The Madness"

"Too Blind To See"

"Nineteen-Fourteen"

"Live By The Day"

"Welcome To The Bar"

"Steed Of Steel"







