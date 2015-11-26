сегодня



Новая песня VANUM



"Adversary", новая песня группы VANUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Legend", выход которого намечен на 22 апреля на Eisenwald (Europe) и Profound Lore Records (North America/Rest Of World) на CD, виниле и в цифровом варианте.

</div>





+2 -0



просмотров: 186

