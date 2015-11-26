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Vanum

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16 фев 2022 : 		 Новая песня VANUM
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Новая песня VANUM



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"Adversary", новая песня группы VANUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Legend", выход которого намечен на 22 апреля на Eisenwald (Europe) и Profound Lore Records (North America/Rest Of World) на CD, виниле и в цифровом варианте.




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