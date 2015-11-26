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Новая песня VANUM
"Adversary", новая песня группы VANUM, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома "Legend", выход которого намечен на 22 апреля на Eisenwald (Europe) и Profound Lore Records (North America/Rest Of World) на CD, виниле и в цифровом варианте. |
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