"What I’m Waiting For", новое видео THE HUMAN TORNADO, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Love Is Démodé", выходящего 12 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. It’s Never Too Late (3:11)

2. Dreamland (3:19)

3. What I’m Waiting For (3:45)

4. The Iron King (3:12)

5. Great Unknown (3:53)

6. Last Embrace (4:06)

7. Free (4:05)

8. Kill! Kill! Kill! (3:26)

9. Compromise (3:31)

10. Black Mind Hole (5:28)







