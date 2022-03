сегодня



It's Never Too Late, официальное видео с текстом от THE HUMAN TORNADO, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "Love Is Démodé", выходящего 11 марта на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. It’s Never Too Late (3:11)

2. Dreamland (3:19)

3. What I’m Waiting For (3:45)

4. The Iron King (3:12)

5. Great Unknown (3:53)

6. Last Embrace (4:06)

7. Free (4:05)

8. Kill! Kill! Kill! (3:26)

9. Compromise (3:31)

10. Black Mind Hole (5:28)







