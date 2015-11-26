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Undeath

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Новое видео UNDEATH



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"Head Splattered in Seven Ways", новое видео UNDEATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "It’s Time… To Rise From The Grave", выход которого намечен на 22 апреля на
Prosthetic Records.

Трек-лист:

Fiend For Corpses
Defiled Again
Rise From The Grave
Necrobionics
Enhancing The Dead
The Funeral Within
Head Splattered in Seven Ways
Human Chandelier
Bone Wrought
Trampled Headstones

UNDEATH Share New Single, Video вЂњHead Splattered In Seven WaysвЂќ



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