сегодня



Новое видео UNDEATH



"Head Splattered in Seven Ways", новое видео UNDEATH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "It’s Time… To Rise From The Grave", выход которого намечен на 22 апреля на

Prosthetic Records.



Трек-лист:



Fiend For Corpses

Defiled Again

Rise From The Grave

Necrobionics

Enhancing The Dead

The Funeral Within

Head Splattered in Seven Ways

Human Chandelier

Bone Wrought

Trampled Headstones







+0 -0



просмотров: 95