Новое видео UNDEATH



"Brandish The Blade", новое видео группы UNDEATH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "More Insane", выходящего четвертого октября на Prosthetic Records:



01. Dead From Beyond

02. More Insane

03. Brandish The Blade

04. Disputatious Malignancy

05. Sutured For War

06. Cramped Caskets (Necrology)

07. Bounty Hunter

08. Wailing Cadavers

09. Disattachment Of A Prophylactic In The Brain

10. Bones Clattering In The Cave







