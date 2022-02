17 фев 2022



HEALTH сотрудничают с LAMB OF GOD



"Cold Blood", новое видео группы HEALTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Disco4 :: Part II", выходящего восьмого апреля на Loma Vista Recordings.



Трек-лист:



01. HEALTH x POPPY - "Dead Flowers"



02. HEALTH x NINE INCH NAILS - "Isn't Everyone"



03. HEALTH x ADA ROOK X PLAYTHATBOIZAY - "Murder Death Kill"



04. HEALTH x MAENAD VEYL - "Identity"



05. HEALTH x LAMB OF GOD - "Cold Blood"



06. HEALTH x THE BODY - "AD 1000"



07. HEALTH x BACKXWASH x HO99O9 - "Pagan-Iconz"



08. HEALTH x STREET SECTS - "The Joy Of Sect"



09. HEALTH x EKKSTACY - "Still Breathing"



10. HEALTH x THE NEIGHBOURHOOD - "No Escape"



11. HEALTH x PERTURBATOR - "Excess"



12. HEALTH - "These Days 2.0.2.1."



















