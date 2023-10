сегодня



Новая песня HEALTH



"Children Of Sorrow" feat. Willie Adler из LAMB OF GOD, новая песня группы HEALTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rat Wars", выходящего седьмого декабря на Loma Vista Recordings:



01. Demigods

02. Future Of Hell

03. Hateful

04. (Of All Else)

05. Crack Metal

06. Unloved

07. Children Of Sorrow

08. Sicko

09. Ashamed

10. (Of Being Born)

11. DSM-V

12. Don't Try







просмотров: 204