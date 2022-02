19 фев 2022



Новое видео CROSSPLANE



“All Hell Is Breaking Loose”, новое видео CROSSPLANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fastlane”, выход которого намечен на 22 апреля:



01 – Can’t Get You Out Of My Head

02 – Make Beer Not War

03 – All Hell Is Breaking Loose

04 – Rock Out

05 – Fastlane

06 – Rock’n’Roll Will Never Die

07 – Search And Destroy

08 – Fields Of Bone

09 – Epidemic

10 – Life Is A Monster

11 – Black Is My Blue Sky http://www.crossplane.net/







