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*Новое видео RAMMSTEIN 24
*Обложка и трек-лист нового альбома LORD BELIAL 21
*KERRY KING: «JUDAS PRIEST должны быть в ЗСРнР!» 16
*Новое видео KID ROCK 13
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Crossplane

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|||| сегодня

Новое видео CROSSPLANE



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"Make Beer Not War", новое видео CROSSPLANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fastlane”, выход которого намечен на 22 апреля.

Трек-лист:

01 – Can’t Get You Out Of My Head
02 – Make Beer Not War
03 – All Hell Is Breaking Loose
04 – Rock Out
05 – Fastlane
06 – Rock’n’Roll Will Never Die
07 – Search And Destroy
08 – Fields Of Bone
09 – Epidemic
10 – Life Is A Monster
11 – Black Is My Blue Sky




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