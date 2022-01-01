"Make Beer Not War", новое видео CROSSPLANE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома “Fastlane”, выход которого намечен на 22 апреля.
Трек-лист:
01 – Can’t Get You Out Of My Head
02 – Make Beer Not War
03 – All Hell Is Breaking Loose
04 – Rock Out
05 – Fastlane
06 – Rock’n’Roll Will Never Die
07 – Search And Destroy
08 – Fields Of Bone
09 – Epidemic
10 – Life Is A Monster
11 – Black Is My Blue Sky
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