Кавер-версия MUSE от ERRA



"Stockholm syndrome", прочтение хита MUSE от ERRA, доступно ниже. Этот трек взят из делюк-версии альбома "ERRA", выход которой намечен на 18 марта.



Трек-лист:



SIDE A

1. Snowblood

2. Gungrave

3. Divisionary

4. House Of Glass

5. Shadow Autonomous



SIDE B

1. Electric Twilight

2. Scorpion Hymn

3. Lunar Halo

4. Vanish Canvas

5. Eidolon



SIDE C

1. Remnant

2. Memory Fiction

3. Sol Absentia

4. Psalm Of Sedition

5. Nigh To Silence



SIDE D

1. Vanish Canvas (Ft. Courtney LaPlante)

2. Stockholm syndrome

3. Light My Way

4. Heresy







