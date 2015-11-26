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Новая песня ERRA



"Scorpion Hymn", новая песня ERRA, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома, выход которого намечен на 19 марта. За сведение и мастеринг отвечали Carson Slovak (Rivers of Nihil, August Burns Red) и Grant McFarland (August Burns Red, Black Crown Initiate).







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