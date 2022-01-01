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Gronibard

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Новое видео GRONIBARD



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“Fast Gays of Humanity,” новое видео GRONIBARD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из выходящего 20 мая на Season Of Mist альбома "Regarde Les Hommes Sucer".




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КомментарииСкрыть/показать 1 )
1 мар 2022, 16:52
для тех кто не в курсе - название песни это троллинг любителей Last Days of Humanity


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просмотров: 235

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