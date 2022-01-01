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Cold Kingdom

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2 мар 2022 : Новое видео COLD KINGDOM



сегодня



Новое видео COLD KINGDOM



"Criminal", новое видео группы COLD KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего летом на oneRPM.







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