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*DARKSIDE.ru - тестируем адаптивную версию "Новостей" 38
*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 16
*Новое видео SCORPIONS 14
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 13
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Cold Kingdom

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Новое видео COLD KINGDOM



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"Criminal", новое видео группы COLD KINGDOM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из дебютного альбома, выходящего летом на oneRPM.

COLD KINGDOM Release "Criminal" Single Feat. FROM ASHES TO NEW's DANNY CASE; Music Video




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