сегодня



Видео с текстом от LIONSOUL



LIONSOUL опубликовали официальное видео с текстом к композиции "Wailing in Red", которая будет включена в новую студийную работу “A Pledge to Darkness”, выходящую 29 апреля на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. Continuum

2. Exile to Arise

3. Amber of Illusion

4. Wailing in Red

5. No Beginning (Nor An End)

6. Soldier through time

7. Skin 2

8. A pledge to Darkness

9. Red Flame

10. Man, Machine, Almost Rhyme

11. The Stranger







