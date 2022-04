сегодня



Новое видео LIONSOUL



"Amber of Illusion", новое видео LIONSOUL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “A Pledge to Darkness”, выходящую 29 апреля на Rockshots Records.



Трек-лист:



1. Continuum

2. Exile to Arise

3. Amber of Illusion

4. Wailing in Red

5. No Beginning (Nor An End)

6. Soldier through time

7. Skin 2

8. A pledge to Darkness

9. Red Flame

10. Man, Machine, Almost Rhyme

11. The Stranger







