2 мар 2022



Новая песня ENVY OF NONE



"Look Inside", новая песня группы ENVY OF NONE, в состав которой входят Alex Lifeson (RUSH), Andy Curran (CONEY HATCH), Alfio Annibalini и Maiah Wynne, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Envy Of None, выход которого запланирован на восьмое апреля на Kscope.



Трек-лист:



01. Never Said I Love You [04:06]



02. Shadow [03:21]



03. Look Inside [04:44]



04. Liar [03:13]



05. Spy House [02:23]



06. Dog's Life [04:36]



07. Kabul Blues [03:12]



08. Old Strings [05:15]



09. Dumb [04:19]



10. Enemy [04:16]



11. Western Sunset [02:25]

























+0 -0



просмотров: 46