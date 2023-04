сегодня



Новый ЕР ENVY OF NONE выйдет летом



Группа ENVY OF NONE, в состав которой входят Alex Lifeson (RUSH), Andy Curran (CONEY HATCH), Alfio Annibalini и Maiah Wynne, выпустит новый ЕР, получивший название "That Was Then, This Is Now", девятого июня на Kscope.



Трек-лист:



01. Lethe River

02. You’ll Be Sorry

03. Dog’s Life (Remix)

04. Dumb (Der Dummkopf Remix)

05. That Was Then







