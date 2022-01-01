Новый альбом NATJAGER выйдет весной

NATJAGER выпустят новую работу, получившую название “At Kende Bølge Fra Hav”, тринадцатого мая этого года:
Side A:
A1. Konkylie
A2. Elendighed
A3. Alt Under Himlen
A4. Skær Her
A5. Bjerget (feat. Wanr)
Side B:
B1. Batteri 666
B2. Overdosis
B3. Skind & Ben
B4. Ola
B5. K.V.V.H. (feat. Emil Breuning)
B6. Skygge Og Blide Bølger
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