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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео ANNIHILATOR 13
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Natjager

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|||| сегодня

Новый альбом NATJAGER выйдет весной



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NATJAGER выпустят новую работу, получившую название “At Kende Bølge Fra Hav”, тринадцатого мая этого года:

Side A:
A1. Konkylie
A2. Elendighed
A3. Alt Under Himlen
A4. Skær Her
A5. Bjerget (feat. Wanr)
Side B:
B1. Batteri 666
B2. Overdosis
B3. Skind & Ben
B4. Ola
B5. K.V.V.H. (feat. Emil Breuning)
B6. Skygge Og Blide Bølger



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