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Новый альбом NATJAGER выйдет весной



NATJAGER выпустят новую работу, получившую название “At Kende Bølge Fra Hav”, тринадцатого мая этого года:



Side A:

A1. Konkylie

A2. Elendighed

A3. Alt Under Himlen

A4. Skær Her

A5. Bjerget (feat. Wanr)

Side B:

B1. Batteri 666

B2. Overdosis

B3. Skind & Ben

B4. Ola

B5. K.V.V.H. (feat. Emil Breuning)

B6. Skygge Og Blide Bølger





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