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*Гитарист SCORPIONS — о MIKKEY DEE 22
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню HELLOWEEN 18
*Новое видео SCORPIONS 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 15
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 13
[= ||| все новости группы



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Aerodyne

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|||| сегодня

Новое видео AERODYNE



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"Razor's Edge", новое видео группы AERODYNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Last Days Of Sodom”, выход которого намечен на 22 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records!




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