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Новое видео AERODYNE



"Razor's Edge", новое видео группы AERODYNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Last Days Of Sodom”, выход которого намечен на 22 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records!







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