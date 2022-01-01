Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
*Новое видео KREATOR 10
*THE HALO EFFECT не стремились подражать IN FLAMES 10
*OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник 8
*KISS опять подловили 8
*Новое видео STRATOVARIUS 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 48
*Профессиональное видео с выступления SODOM 38
*Клип EUROPE набрал миллиард 26
*JUDAS PRIEST открыли европейский тур 13
*Новый альбом STRATOVARIUS выйдет осенью 11
[= ||| все новости группы



*

Aerodyne

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео AERODYNE



zoom
"Dust To Dust", новое видео группы AERODYNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Last Days Of Sodom”, выход которого состоялся 22 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records!




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 106

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом