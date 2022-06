Новое видео AERODYNE

сегодня



"Dust To Dust", новое видео группы AERODYNE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Last Days Of Sodom”, выход которого состоялся 22 апреля на ROAR! Rock Of Angels Records!







