сегодня



Музыканты SONATA ARCTICA, SOILWORK, STRATOVARIUS, Ex-NIGHTWISH на альбоме JANI LIIMATAINEN



Шестого мая Frontiers Music Srl выпустит сольную работу Jani Liimatainen (THE DARK ELEMENT, INSOMNIUM, SONATA ARCTICA) "My Father's Son", в записи которой в качестве гостей принимали участие Björn "Speed" Strid (SOILWORK, THE NIGHT FLIGHT ORCHESTRA), Tony Kakko (Sonata Arctica), Timo Kotipelto (STRATOVARIUS), Anette Olzon (THE DARK ELEMENT, NIGHTWISH), Renan Zonta (ELECTRIC MOB), Pekka Heino (BROTHER FIRETRIBE) и Antti Railio (CELESTY, DIECELL). Первый сингл, "All Dreams Are Born To Die", с Tony Kakko из SONATA ARCTICA, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Breathing Divinity (Vocals: Björn "Speed" Strid)



02. All Dreams Are Born To Die (Vocals: Tony Kakko)



03. What Do You Want (Vocals: Renan Zonta)



04. Who Are We (Vocals: Timo Kotipelto)



05. Side By Side (Vocals: Pekka Heino)



06. The Music Box (Vocals: Renan Zonta)



07. Into The Fray (Vocals: Timo Kotipelto)



08. I Could Stop Now (Vocals: Anette Olzon)



09. Haunted House (Vocals: Jani Liimatainen)



10. My Father's Son (Vocals: Antti Railio)



Состав:



Vocalists:



Pekka Heino

Tony Kakko

Timo Kotipelto

Jani Liimatainen

Anette Olzon

Antti Railio

Björn Strid

Renan Zonta



Musicians:



Jani Liimatainen - Guitars, keyboards, programming

Jonas Kuhlberg - Bass

Rolf Pilve - Drums

Jarkko Lahti - Piano

Jens Johansson - Guest keyboard solo

Janne Huttunen - Guest saxophone solo



Backing vocals:



Petri Aho

JC Halttunen

Tony Kakko

Jani Liimatainen

Anette Olzon

Antti Railio

Björn Strid

Lassi Vääränen

Renan Zonta













+1 -0



просмотров: 393