Новый альбом JANI LIIMATAINEN доступен для прослушивания



"My Father's Son", новый альбом JANI LIIMATAINEN, доступен для прослушивания ниже.



Трек-лист:



01. Breathing Divinity (Vocals: Björn "Speed" Strid)

02. All Dreams Are Born To Die (Vocals: Tony Kakko)

03. What Do You Want (Vocals: Renan Zonta)

04. Who Are We (Vocals: Timo Kotipelto)

05. Side By Side (Vocals: Pekka Heino)

06. The Music Box (Vocals: Renan Zonta)

07. Into The Fray (Vocals: Timo Kotipelto)

08. I Could Stop Now (Vocals: Anette Olzon)

09. Haunted House (Vocals: Jani Liimatainen)

10. My Father's Son (Vocals: Antti Railio)



Состав:



Вокалисты:



Pekka Heino

Tony Kakko

Timo Kotipelto

Jani Liimatainen

Anette Olzon

Antti Railio

Björn Strid

Renan Zonta



Музыканты:



Jani Liimatainen - Guitars, keyboards, programming

Jonas Kuhlberg - Bass

Rolf Pilve - Drums

Jarkko Lahti - Piano

Jens Johansson - Guest keyboard solo

Janne Huttunen - Guest saxophone solo



Бэк-вокал:



Petri Aho

JC Halttunen

Tony Kakko

Jani Liimatainen

Anette Olzon

Antti Railio

Björn Strid

Lassi Vääränen

Renan Zonta





