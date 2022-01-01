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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Winterfylleth

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7 мар 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH

17 сен 2019 : 		 Новые песни гитариста WINTERFYLLETH

19 ноя 2018 : 		 Фрагмент из переиздания альбома гитариста WINTERFYLLETH

14 ноя 2018 : 		 Гитарист WINTERFYLLETH переиздает дебютный альбом

17 сен 2014 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

9 авг 2014 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

7 сен 2012 : 		 Новый альбом WINTERFYLLETH доступен для прослушивания

20 авг 2012 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

7 авг 2012 : 		 Новая песня WINTERFYLLETH

1 авг 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома WINTERFYLLETH
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Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH



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Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Absolved in Fire"
"The Reckoning Dawn"
"A Valley Thick with Oaks"
"A Hostile Fate (The Wayfarer Pt. 4)"
"Ensigns of Victory"

WINTERFYLLETH - Pro-Shot Video Of Entire Bloodstock 2021 Performance Streaming




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