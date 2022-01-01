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по
Новое видео SCORPIONS
16
TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO
15
BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ...
14
Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла
13
Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим!
10
все новости группы
Winterfylleth
Великобритания
Black Metal
Acoustic
-
Myspace:
http://www.myspace.com/winterfylleth
Facebook:
https://www.facebook.com/Winterfylleth
7 мар 2022
:
Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH
17 сен 2019
:
Новые песни гитариста WINTERFYLLETH
19 ноя 2018
:
Фрагмент из переиздания альбома гитариста WINTERFYLLETH
14 ноя 2018
:
Гитарист WINTERFYLLETH переиздает дебютный альбом
17 сен 2014
:
Новая песня WINTERFYLLETH
9 авг 2014
:
Новая песня WINTERFYLLETH
7 сен 2012
:
Новый альбом WINTERFYLLETH доступен для прослушивания
20 авг 2012
:
Новая песня WINTERFYLLETH
7 авг 2012
:
Новая песня WINTERFYLLETH
1 авг 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома WINTERFYLLETH
сегодня
Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH
Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.
Сет-лист:
"Absolved in Fire"
"The Reckoning Dawn"
"A Valley Thick with Oaks"
"A Hostile Fate (The Wayfarer Pt. 4)"
"Ensigns of Victory"
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).