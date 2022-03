сегодня



Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH



Профессиональное видео полного выступления WINTERFYLLETH, состоявшегося в рамках фестиваля Bloodstock Open Air, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Absolved in Fire"

"The Reckoning Dawn"

"A Valley Thick with Oaks"

"A Hostile Fate (The Wayfarer Pt. 4)"

"Ensigns of Victory"







+0 -0



просмотров: 199