Новое видео WINTERFYLLETH



"To The Edge Of Tyranny", новое видео группы WINTERFYLLETH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Imperious Horizon, выходящего 13 сентября на Candlelight / Spinefarm:



“First Light”

“Like Brimming Fire”

“Dishonour Enthroned”

“Upon This Shore”

“The Imperious Horizon”

“In Silent Grace” (feat. AA Nemtheanga)

“To The Edge Of Tyranny”

“Earthen Sorrows”

“The Insurrection”

“The Majesty Of The Night Sky” (Emperor cover) (Deluxe bonus track)

“In Silent Grace” (AA Nemtheanga solo version) (Deluxe bonus track)







