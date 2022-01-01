Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
*В чем отличие SYSTEM OF A DOWN от других? 8
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
*Новая песня MESHUGGAH 8
*OZZY и SHARON OSBOURNE переезжают в Великобританию из-за выс... 7
*NIGHTWISH начали работу над альбомом 7
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
[= ||| все новости группы



*

Ehfar

*
Страна
ItalyИталия
Стиль
-
| - |

|||| сегодня

Кавер-версия ADELE от EHFAR



zoom
Проект EHFAR представил собственное прочтение композиции ADELE Skyfall, в записи которого в качестве гостей принимали участие:

MARK BOALS (MALMSTEEN, DOKKEN)
IVAN GIANNINI (VISION DIVINE)
GIACOMO VOLI (RHAPSODY OF FIRE)
ENRICO H DI LORENZO (HIDEOUS DIVINITY)
DAMIANO BORGI (STAGE OF REALITY)
MATTIA FAGIOLO (WHITE THUNDER)
GIORGIA ZACCAGNI (PINK FLOYD LEGEND)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать


Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
просмотров: 174

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом