Кавер-версия ADELE от EHFAR

Проект EHFAR представил собственное прочтение композиции ADELE Skyfall, в записи которого в качестве гостей принимали участие:
MARK BOALS (MALMSTEEN, DOKKEN)
IVAN GIANNINI (VISION DIVINE)
GIACOMO VOLI (RHAPSODY OF FIRE)
ENRICO H DI LORENZO (HIDEOUS DIVINITY)
DAMIANO BORGI (STAGE OF REALITY)
MATTIA FAGIOLO (WHITE THUNDER)
GIORGIA ZACCAGNI (PINK FLOYD LEGEND)
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