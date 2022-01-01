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Кавер-версия ADELE от EHFAR



Проект EHFAR представил собственное прочтение композиции ADELE Skyfall, в записи которого в качестве гостей принимали участие:



MARK BOALS (MALMSTEEN, DOKKEN)

IVAN GIANNINI (VISION DIVINE)

GIACOMO VOLI (RHAPSODY OF FIRE)

ENRICO H DI LORENZO (HIDEOUS DIVINITY)

DAMIANO BORGI (STAGE OF REALITY)

MATTIA FAGIOLO (WHITE THUNDER)

GIORGIA ZACCAGNI (PINK FLOYD LEGEND)







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