"Sensational", новое видео THE BIG DEAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “First Bite”:



1. Never Say Never

2. I Need You Here Tonight

3. Sensational

4. Top Heaven

5. Wake The Fire

6. In The Dead Of The Night

7. Rebel Lady

8. Power On

9. Bad Times, Good Times

10. Fallen

11. Lady Of The Night







