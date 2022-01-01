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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
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The Big Deal

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|||| сегодня

Новое видео THE BIG DEAL



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"Sensational", новое видео THE BIG DEAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “First Bite”:

1. Never Say Never
2. I Need You Here Tonight
3. Sensational
4. Top Heaven
5. Wake The Fire
6. In The Dead Of The Night
7. Rebel Lady
8. Power On
9. Bad Times, Good Times
10. Fallen
11. Lady Of The Night




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