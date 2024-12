сегодня



Новое видео THE BIG DEAL



Fairy Of White, новое видео THE BIG DEAL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Electrified”, релиз которого намечен на 17 января:



1. Survivor

2. Like A Fire (Electrified)

3. Fairy Of White

4. Better Than Hell

5. Broken Wings

6. Don't Talk About Love

7. Burning Up

8. Coming Along

9. They Defied

10. More Than A Man

11. Break Down The Walls

12. Dare To Dream







