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Умер гитарист ECONOLINE CRUSH



ECONOLINE CRUSH сообщили о том, что гитарист коллектива, Дэвид Зигги Сигмунд (1997 - 2002, 2010 - 2022), скончался. Новости подтвердил вокалист коллектива, Trevor Hurst:



«Мой друг, партнер, мой брат по оружию скончался. Его внезапная кончина застала всех нас врасплох. Он был блестящим музыкантом, творческим гением, увлекательным собеседником и лучшим другом. Моя жизнь изменилась навсегда. Я хочу поблагодарить всех за добрые слова поддержки в это трудное время».







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