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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео SCORPIONS 16
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 12
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*Кавер-версия QUEEN от UDO DIRKSCHNEIDER 9
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Econoline Crush

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Умер гитарист ECONOLINE CRUSH



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ECONOLINE CRUSH сообщили о том, что гитарист коллектива, Дэвид Зигги Сигмунд (1997 - 2002, 2010 - 2022), скончался. Новости подтвердил вокалист коллектива, Trevor Hurst:

«Мой друг, партнер, мой брат по оружию скончался. Его внезапная кончина застала всех нас врасплох. Он был блестящим музыкантом, творческим гением, увлекательным собеседником и лучшим другом. Моя жизнь изменилась навсегда. Я хочу поблагодарить всех за добрые слова поддержки в это трудное время».

ECONOLINE CRUSH Announce Unexpected Death Of Longtime Guitarist DAVID "ZIGGY" SIGMUND




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