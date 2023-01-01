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*Вокалист KING'S X — о похищении пришельцами 18
*Новый альбом U.D.O. выйдет летом 17
*DAVID COVERDALE — о причинах разрыва отношений с JOHN'ом SYK... 17
*EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге 15
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Econoline Crush

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Новая песня ECONOLINE CRUSH



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"No Quitter", новая песня группы ECONOLINE CRUSH, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома When The Devil Drives, выход которого запланирован на этот год.

ECONOLINE CRUSH Release "No Quitter" Single Dedicated To Late Guitarist DAVID "ZIGGY" SIGMUND; Canadian West Coast Tour Dates Announced




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