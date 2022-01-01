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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
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Rioghan

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11 мар 2022 : 		 Новое видео RIOGHAN
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|||| 11 мар 2022

Новое видео RIOGHAN



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Breath, новое видео RIOGHAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Different Kinds Of Losses’, выход которого намечен на конец года. В качестве гостей в записи принимали участие Jonas Renkse (Katatonia), Einar Solberg (Leprous), Teemu Liekkala (ex-Manufacturer’s Pride, Red Eleven) и Teemu Koskela (ex-Celesty).




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