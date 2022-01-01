11 мар 2022



Новое видео RIOGHAN



Breath, новое видео RIOGHAN, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома ‘Different Kinds Of Losses’, выход которого намечен на конец года. В качестве гостей в записи принимали участие Jonas Renkse (Katatonia), Einar Solberg (Leprous), Teemu Liekkala (ex-Manufacturer’s Pride, Red Eleven) и Teemu Koskela (ex-Celesty).







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