Кавер-версия KING DUDE от RIOGHAN



RIOGHAN представила собственное прочтение хита KING DUDE "Sweet Death". Этот трек взят из нового ЕР "Covers III", релиз которого намечен на 15 декабря:



1 – Toxic



originally performed by Britney Spears

this arrangement by Teemu Liekkala and Jenni Perämäki

written by Cathy Dennis, Christian Karlsson, Pontus Winnberg, Henrik Jonback



2 – Sweet Death



originally performed by King Dude, Shannon F.

this arrangement by Teemu Liekkala and Jenni Perämäki

written by Thomas Jefferson Cowgill



3 – Lethean



originally performed by Katatonia

this arrangement by Teemu Liekkala and Jenni Perämäki

written by Jonas Renkse, Per Eriksson

On this record

Vocals Jenni Perämäki, in Sweet Death also Tony Kaikkonen

Guitars Teemu Liekkala and Tero Luukkonen

Keys Teemu Liekkala

Bass Antti Varjanne

Drums Valtteri Revonkorpi



Mixing by Teemu Liekkala

Mastering by Teemu Liekkala

Photo by Sonja Hietala Photography

Make-up & hair Jenni Perämäki

EP cover layout by Sakari Tuokkola



Line-up:

Jenni Perämäki – vocals

Teemu Liekkala – guitar

Tero Luukkonen – guitar

Antti Varjanne – bass

Valtteri Revonkorpi – drums







