11 мар 2022



Новое видео RADIOACTIVE



"Written In The Scars" ft. Christian Ingebrigtsen, новое видео группы RADIOACTIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "X.X.X.", выходящего 11 марта на Frontiers Music Srl.



Трек-лист:



"Monkey On Our Backs" ft. Jerome Mazza

"The Deed Is Done" ft. Robin McAuley

"Remember The Ghosts" ft. Robbie LaBlanc

"Written In The Scars" ft. Christian Ingebrigtsen

"If Today Was Your Last Day Alive" ft. Jerome Mazza

"Move It" ft. Robin McAuley

"Youman Unkind" ft. Robbie LaBlanc

"I Have A Dream" ft. Jerome Mazza

"Voodoo Queen" ft. Robbie LaBlanc

"Drag Me Through The Mud" ft. Daniel Byrne

"California Ways" ft. Clif Magness http://www.tommy-denander.com







