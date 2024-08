сегодня



Новое видео RADIOACTIVE



“Sentimental”, новое видео группы RADIOACTIVE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Reset, выходящего 11 октября на Frontiers Music Srl:



"Sentimental"

"Shame On You, Shame On Me"

"Gaia"

"When The Lights Go Down"

"In A Perfect World"

"Reset"

"Midnight Train"

"Open Spaces"

"Sweet Little Tina"

"Hard Times To Fall In Love"

"Breakaway"







